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«Нацимбио», Kedrion Biopharma и «Фармстандарт» подписали меморандум о совместной реализации проектов

27.12.2016

Лидирующие фармацевтические холдинги России «Национальная иммунобиологическая компания» (входящая в Госкорпорацию «Ростех») и ПАО «Фармстандарт» и крупнейший мировой фракционатор и производитель плазмы крови человека Kedrion Biopharma (Италия) подписали меморандум о взаимопонимании с целью реализации совместной программы по производству в РФ лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека. На церемонии подписания меморандума присутствовал генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и первые лица компаний.

Меморандум полностью соответствует стратегическим задачам «Нацимбио» по локализации производства по полному циклу лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний и предполагает создание компаниями совместного предприятия. В рамках сотрудничества будет осуществлен трансфер технологии фракционирования и очистки от итальянского партнера для запуска недостроенного кировского завода, специализирующегося на производстве лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека. Это предприятие передается Госкорпорации «Ростех» в соответствии с распоряжением Правительства РФ. После запуска производственной площадки будет полностью обеспечена потребность российского здравоохранения в альбумине, иммуноглобулине и в факторах свертывания крови VIII и IX.

«Достижение национального суверенитета в области обеспечения населения страны лекарственными препаратами, отсутствие производства которых на территории Российской Федерации представляет угрозу национальной безопасности в области здравоохранения – это одна из ключевых миссий Госкорпорации. Кировская площадка устранит существующую сегодня зависимость нашей страны от импорта препаратов плазмы крови. Подписанный меморандум станет базой для успешной реализации важнейшего для российского здравоохранения проекта», – прокомментировал подписание меморандума генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Для достижения поставленных перед «Нацимбио» задач по «кировскому проекту» мы соединяем на одной площадке лучшие мировые и российские технологии и разработки и создаем рабочие места, требующие привлечения высококомпетентного персонала, что бесспорно придаст отрасли новый импульс развитию направления биотехнологий, – сказала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева. – Для реализации подобных многоуровневых проектов и была создана «Нацимбио», и мы приложим все усилия и соберем лучшие кадры в стране для запуска производства в установленные сроки».

Паоло Маркуччи, генеральный директор Kedrion Biopharma, комментируя подписание меморандума, подчеркнул значимость проекта для компании. «Наша компания заинтересована во вхождении в совместное предприятие с лидерами фармацевтической отрасли России – «Нацимбио» и «Фармстандартом». На сегодняшний день наша продукция представлена более чем в 100 странах, мы располагаем 15 производственными площадками и лабораториями и заинтересованы в разворачивании производственных мощностей в РФ», – заявил он.

«Вхождение в совместное предприятие для «Фармстандарта» – это очередной проект нашей компании, находящийся в плоскости общей для всего рынка стратегии «Фарма-2020». На рынке плазматических препаратов доля импорта колоссальна, и общая работа по обеспечению импортонезависимости России должна быть приоритетной», – сказал операционный директор ПАО «Фармстандарт» Владимир Чупиков.

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Метки
ПАО "Фармстандарт"
ОАО «Национальная иммунобиологическая компания»
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19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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