«Нацимбио» и «Нанолек» подписали соглашение о сотрудничестве

«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, и биофармацевтическая компания «Нанолек» подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и организации производства, а также развитии рынка педиатрических вакцин. Церемония подписания состоялась в рамках дней Кировской области в Совете Федерации ФС РФ в присутствии врио губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Компании намерены объединить компетенции и усилия в области разработки и организации полного технологического цикла производства иммунобиологических препаратов на мощностях компаний, включая трансфер технологий и совместное проведение исследований. Также компании планируют взаимодействие с участниками профессионального сообщества в целях расширения национального и региональных календарей профилактических прививок.

«Нацимбио» открыта к сотрудничеству, обмену опытом с ведущими фармацевтическими компаниями. Компетенции специалистов «Нанолек» в области производства вакцин, производственные возможности компании мы оцениваем, как высокие, техническое оснащение отвечает всем требованиям и высоким стандартам. До конца 2018 г. запланирован трансфер технологии производства детской профилактической вакцины от гриппа «Совигрипп» на площадку «Нанолек» в Кировской области», – прокомментировала генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.

После завершения трансфера технологий «Нанолек» планирует запуск производства вакцины «Совигрипп» для реализации «Нацимбио» на рынках РФ и стран СНГ. Помимо этого, намечены проекты по повышению качества и удобства применения комбинированных детских вакцин.