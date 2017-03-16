Нацфармпалата работает над созданием реестра аккредитованных программ в рамках системы непрерывного образования фармспециалистов

14 марта состоялось открытое заседание кафедры организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ИПО ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, на котором эксперты обсудили вопросы, связанные с переходом на новую систему непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО). Организаторами выступили: Союз «Национальная фармацевтическая палата» и Совет по профессиональным квалификациям в области фармации.

Опираясь на лучший опыт

Рассказывая о международном опыте общественно-профессиональной оценки образовательных программ в области фармации, Роза Ягудина, зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики ИПО ПМГМУ отметила, что во всем мире наблюдается рост потребности в специалистах с фармобразованием. Но законодательная база меняется стремительно. В ответ на инновации фармработники должны владеть новыми компетенциями. Роль непрерывного образования становится очевидной.

Россия еще только в начале пути становления новой системы, но созданная основа полностью соответствует лучшим мировым практикам. Напомним, с 1 марта вступили в силу утвержденные приказом Минздрава Правила надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения. В документе появилось четкое определение, что фармацевт должен оказывать консультации, и, по мнению экспертного сообщества, это большой шаг вперед к пониманию того, что работники аптек – это не продавцы лекарств.

Во многих странах созданы и успешно действуют модели НМФО, мир стремится к унификации требований, предъявляемых к специалистам, с учетом национальных особенностей. При этом большая роль отведена профессиональным организациям: в 45% стран аккредитацией специалистов занимаются профсообщества. Этот принцип положен и в основу российской системы НМФО, отметила Роза Ягудина.

Важный документ

Переход на новую систему допуска к профессии состоялся в 2016 году. Выпускники вузов по специальностям «фармация» и «стоматология», получили возможность сразу по окончании учебного заведения пройти первичную аккредитацию. Порядка 3 тысяч специалистов получили сертификаты об аккредитации. И таким образом вступили в новую систему непрерывного образования.

Как подчеркнула исполнительный директор «Национальной фармацевтической палаты» Елена Неволина, плавный переход всех специалистов, имеющих фармацевтическое образование на НМФО, планируется завершить к 2026 году.

Свидетельство об аккредитации будет выдаваться один раз, а отметки будут вноситься в него на протяжении всех этапов прохождения процесса обучения. Возможно, что в будущем документ будет существовать в электронном виде.

За чистоту

Российская система НМФО учитывает лучшие зарубежные практики, имеет переходный период и четко регламентированную систему получения квалификационных балов. Профессиональному сообществу в этом процессе отведена огромная роль. Накопить баллы врачи и фармацевты могут в ходе образовательных программ, которые должны быть аккредитованы в системе НМФО. Оценкой и аккредитацией программ будет заниматься Национальная фармацевтическая палата.

«Экспертиза программ уже началась, проведено более 20 образовательных мероприятий. Конечно, это пока очень мало, учитывая, что уже около 3 тысяч специалистов нуждаются в ней», - пояснила Елена Неволина.

По словам зам. исполнительного директора ААУ «СоюзФарма» Марии Литвиновой в ближайшее время будет сформирован реестр профессиональных организаций, которые станут гарантами проведения качественных образовательных мероприятий, создана база мероприятий и библиотека эталонных презентаций.

На фото: сверху вниз: Роза Ягудина, Елена Неволина, Мария Литвинова.