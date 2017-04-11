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Начался отбор кандидатов в состав общественного совета при Росздравнадзоре

11.04.2017

10 апреля начался прием заявлений от общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций для участия в конкурсном отборе в состав общественных советов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и другие ведомства, сообщает пресс-служба Открытого правительства.

Окончание приема заявок – 28 апреля 2017 года (включительно).

Конкурсный анализ поступивших заявок проводится в течение 14 (четырнадцати) дней с даты окончания их приёма.

Направление заявок для участия в Конкурсе производится почтой (письмом с объявленной ценностью и с описью вложения) или иными способами доставки по адресу: 119049, г. Москва, Якиманский пер., д.6, стр.1, Экспертному совету при Правительстве РФ с пометкой «Конкурс – общественный совет».

Также прием заявок осуществляется по электронной почте os.konkurs@ac-forum.ru (в адрес Некоммерческого фонда «Аналитический центр "Форум"», являющегося проектным центром Открытого правительства).

Высылаемый электронный материал должен быть представлен в формате PDF, все страницы в одном файле. Заявления, поступившие в ином формате, рассмотрению не подлежат. Направление документов по электронной почте не является обязательным.

После направления заявки по электронной почте направление оригиналов документов почтой или иными способами доставки обязательно.

Заявка кандидата, направленная одновременно в адрес Экспертного совета при Правительстве РФ и Общественной палаты РФ, рассмотрению не подлежит.

Датой приема заявки является дата вручения организатору почтового уведомления (в случае направления почтой) или конверта с документами (в случае иного способа доставки). В случае отправления документов по электронной почте оригинал документов должен поступить по указанному адресу не позднее 5 (пяти) дней со дня окончания приема заявок.

Контактная информация:
os.konkurs@ac-forum.ru
Тел. +7 (495) 989 57 78 доб. 1733, 1708

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Метки
Росздравнадзор
Общественный совет
Фармвестник-ТВ
10.04 «7 дней за 7 минут» с Николаем Демидовым
07.04 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #5
07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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