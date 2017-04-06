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Набор студентов в мед- и фармвузы будет расширен

06.04.2017

Контрольные цифры приема на медицинские и фармацевтические специальности будут повышены. При этом вузам предстоит к июлю подготовить и утвердить программы подготовки по стандартам ФГОС 3++. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки РФ Людмила Огородова, выступая на VIII общероссийской конференции «Неделя медицинского образования 2017» в Сеченовском университете, пишет «Фармперсонал».

«На недавнем совещании министр образования и науки РФ Ольга Васильева отметила, что на медицинские и фармацевтические специальности идут выпускники школ с самыми высокими баллами. Трудоустройство по медицинскому направлению тоже демонстрирует востребованность кадров, которых готовят медицинские и фармацевтические вузы. Это важные показатели, свидетельствующие о том, что в это направление должны вкладываться ресурсы. Отвечая на потребности отрасли, в частности, выраженный дефицит кадров, Министерство образования и науки будет повышать контрольные цифры приема на медицинские и фармацевтические специальности», - сказала Людмила Огородова.

Она также сообщила, что утвержденный в декабре 2016 года ФГОС 3+ - лишь очередная ступень в деле актуализации медицинского и фармацевтического образования.

«Уже в июле 2017 года мы должны утвердить ФГОС 3++, актуализировав образовательные программы в соответствии с профессиональными стандартами. Основой появления новых технологий станет в первую очередь подготовка кадров нового типа. Образование сегодня должно иметь в основе исследовательскую компоненту. Анализируя статистику последних лет, могу отметить, что в аспирантуре мало работ защищается по новым направлениям науки, например, по молекулярной медицине. Мы должны уже сейчас начать закладывать компетенции для работы с новыми технологиями и в новых направлениях».

Автор: Елена Григорьева, «Фармперсонал»
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Метки
медицинское образование
фармацевтическое образование
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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