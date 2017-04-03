На заводе «Эском» работают сотрудники МВД

Сегодня днем ставропольские СМИ распространили информацию о том, что в здание научно-производственного концерна «ЭСКОМ» нагрянули сотрудники ОМОН в «масках» и приступили к обыскам. Якобы служба безопасности предприятия заранее оповестила сотрудников по телефону о том, чтобы они не выходили на работу.

«ФВ» не смог дозвониться до руководства концерна, однако нам удалось связаться с представителем «Эскома» в судебных процессах Геворком Халатяном.

«Никаких людей в масках нет, - подчеркнул г-н Халатян. – Есть сотрудники МВД, которые проводят проверку и работают с документами завода. В связи с чем осуществляются следственные действия, мне пока неизвестно».

Ранее администрация Ставрополя опубликовала сведения о крупнейших должниках по уплате налогов. Согласно антирейтингу, абсолютным лидером является «Эском» - более 32,5 млн рублей долга по обязательным платежам.