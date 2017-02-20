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На Домодедовской таможне задержана партия незадекларированных лекарств на сумму 6,5 млн рублей

20.02.2017
Фото: domodedovo.customs.ru

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Цюрих – Москва, должностные лица Домодедовской таможни остановили гражданина Украины. В ходе таможенного досмотра багажа гражданина были обнаружены 8 наименований лекарственных средств в количестве 1 414 упаковок, сообщили в пресс-службе таможни.

Таможенная экспертиза показала, что стоимость лекарственных средств составляет более 6,5 млн рублей. Медикаменты являются противовирусными препаратами для лечения гепатита С.

Учитывая количество товаров, перемещаемых гражданином, таможенники пришли к выводу, что товары не предназначены для личных нужд.

В отношении товаров, предназначенных для коммерческой деятельности, применяется общий порядок таможенного оформления – гражданин был обязан задекларировать товары по установленной форме и уплатить таможенные платежи, которые составили более 1,6 млн рублей.

«В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.2 КоАП РФ “Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров”. Лекарства изъяты, дело находится на рассмотрении», – сообщили в пресс-службе таможни.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
таможенное оформление
лекарственные препараты
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20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Current issue #5, 2017
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