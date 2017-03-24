На 3,2 млн рублей оштрафованы Росздравнадзором аптеки Ростовской области в 2016 году

ТО Росздравнадзора по Ростовской области проанализировал результаты контрольных мероприятий в сфере обращениях лекарственных средств и составил перечень типичных нарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при обращении лекарственных средств в 2016 году.
«Много лет подряд бич номер один - несоблюдение условий хранения фармацевтических препаратов, - говорит руководитель территориального органа Татьяна Полинская. - В ряде организаций были выявлены медикаменты с истекшими сроками годности, а также в учреждениях не организовано получение информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах. Препарат может быть признан недоброкачественным, а медработники ничего не знают об этом. Довольно часто аптечные работники игнорируют правила уничтожения подобных лекарств в части надлежащего оформления актов проверок и сроков их направления в Росздравнадзор. По-прежнему распространен отпуск рецептурных препаратов без рецепта».
Результаты проверок ТО Росздравнадзора по Ростовской области в сфере обращения лекарственных средств в 2016 году
|
Статья КоАП РФ
|
Количество составленных протоколов
|
Количество предписаний об устранении выявленных нарушений
|
Сумма наложенных административных штрафов
|
Сумма взысканных административных штрафов
|
14.4.2.
|
163
|
163
|
1 608,0 тыс. руб.
|
1 346,0 тыс. руб.
|
14.43
|
37
|
37
|
1 507,0 тыс. руб.
|
1 440,0 тыс. руб.
|
19.5
|
12
|
12
|
170,0 тыс. руб.
|
170,0 тыс. руб.
|
Итого
|
209
|
209
|
3 285,0 тыс. руб.
|
2 956,0 тыс. руб.