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На 3,2 млн рублей оштрафованы Росздравнадзором аптеки Ростовской области в 2016 году

24.03.2017

ТО Росздравнадзора по Ростовской области проанализировал результаты контрольных мероприятий в сфере обращениях лекарственных средств и составил перечень типичных нарушений, допущенных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при обращении лекарственных средств в 2016 году.

«Много лет подряд бич номер один - несоблюдение условий хранения фармацевтических препаратов, - говорит руководитель территориального органа Татьяна Полинская. - В ряде организаций были выявлены медикаменты с истекшими сроками годности, а также в учреждениях не организовано получение информации о недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средствах. Препарат может быть признан недоброкачественным, а медработники ничего не знают об этом. Довольно часто аптечные работники игнорируют правила уничтожения подобных лекарств в части надлежащего оформления актов проверок и сроков их направления в Росздравнадзор. По-прежнему распространен отпуск рецептурных препаратов без рецепта».

Результаты проверок ТО Росздравнадзора по Ростовской области в сфере обращения лекарственных средств в 2016 году

Статья КоАП РФ

Количество составленных протоколов

Количество предписаний об устранении выявленных нарушений

Сумма наложенных административных штрафов

Сумма взысканных административных штрафов

14.4.2.

163

163

1 608,0 тыс. руб.

1 346,0 тыс. руб.

14.43

37

37

1 507,0 тыс. руб.

1 440,0 тыс. руб.

19.5

12

12

170,0 тыс. руб.

170,0 тыс. руб.

Итого

209

209

3 285,0 тыс. руб.

2 956,0 тыс. руб.
Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ТУ Росздравнадзора
Ростовская область
штрафы
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
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