Мурманская область: главу Минздрава привлекли к ответственности за нарушения при закупке лекарств

Прокуратура Мурманской области выявила, что региональный Минздрав при закупке лекарственных препаратов для обеспечения граждан, страдающих бронхиальной астмой, в нарушение закона включило в один лот поставку лекарств с различными международными непатентованными наименованиями, превысив предельное значение начальной (максимальной) цены контракта почти на 10 млн рублей.

Аналогичные нарушения допущены при проведении электронного аукциона для обеспечения лекарствами граждан, страдающих сахарным диабетом.

Прокуратура вынесла в отношении министра здравоохранения области постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. По результатам рассмотрения акта реагирования постановлением УФАС по Мурманской области должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Помимо этого, в деятельности министерства выявлены факты необоснованного расторжения контракта по соглашению сторон при том, что имели место основания для принятия мер по предъявлению и взысканию с поставщика штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств и внесения сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков.

«По данным фактам в адрес министерства прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.