МУФП «Иркутская аптека» начало преобразования в условиях жесткой конкуренции

В 2017 году в Иркутске планируется открыть три новые муниципальные аптеки. Они войдут в состав МУФП «Иркутская аптека» – структуры, которая была организована 17 января в результате объединения трех муниципальных аптечных сетей – МУП «Аптека №74», МУП «Аптека №103», МУП «Центральная районная аптека №80». Руководителем предприятия стала Нина Солошенко, много лет проработавшая в структуре отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Красноярского края. Прежним руководителям аптечных сетей были предложены должности директоров филиалов, однако они отказались продолжить работу в компании. Все предприятия, входящие в новую сеть, ранее были рентабельны.

МУФП «Иркутская аптека» сегодня представлено 48 торговыми точками (21 аптека и 27 аптечных пунктов), также в него входит косметологический центр, рассказала Нина Солошенко.

«Конкуренция в городе жесткая, работает много сетей. Учредитель – администрация поставила задачу развития предприятия, повышения его конкурентоспособности», – отмечает она. Сеть сохранит все социальные функции: сейчас она обслуживает льготные категории населения по федеральной, региональной и муниципальной программе (городская казна выделяет 38 млн рублей в год на лекарства жителям Иркутска с социально значимыми заболеваниями, не имеющим права на льготы за счет средств федерального и областного бюджетов).

Для этого сеть уже начала ряд преобразований. В 2017 г. будут открыты три торговые точки (уже заключены договоры на новый аптечный пункт и аптеку), появятся отдельные комфортные залы для обслуживания льготников, несколько аптек перейдут в ранг специализированных, другие – в местах повышенного трафика – станут дискаунтерами. В аптеках будет развиваться и производство готовых лекарственных форм: сейчас предприятие заключает соответствующие контракты с больницами.

По данным RNC Pharma, в Иркутской области представлено 55 аптечных сетей, которые суммарно занимают порядка 78% розничного-коммерческого рынка лекарственных препаратов.

«Регион действительно конкурентный. Объединение позволит, во-первых, вывести муниципальные сети в топ крупнейших региональных игроков, – структура может претендовать на вторую строчку в рейтинге региональных сетей с долей на розничном-коммерческом рынке региона около 5%», – говорит директор по развитию аналитической компании Николай Беспалов.

По итогам 2016 г. в регионе лидирует «Фармэконом» с долей 24% и 58 точками, второе место у «Аптеки Авиценны» – 4,6% и 21 аптека.

«Во-вторых, сеть сможет экономить на операционных расходах, получать более выгодные контракты от поставщиков, оптимизировать работу с персоналом. Крупной структуре в современных реалиях российского фармрынка жить несколько проще, чем мелким сетям», – отмечает Николай Беспалов.

Эксперт считает, что следующим логичным шагом будет смена формы собственности МУФП «Иркутская аптека». «Это позволит решить ряд проблем, свойственных только госсетям, например, в отношении возможностей кредитования. Опыт других регионов свидетельствует о том, что объединение зачастую лишь предваряет более серьeзные процессы, скажем, акционирование и приватизацию», – говорит он.

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