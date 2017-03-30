Московский кредитный банк одобрил «36,6» кредитную линию в размере 10 млрд руб.

Заемщиком выступает ООО «Аптека-А.в.е». Компания может получить от Московского кредитного банка (МКБ) 10 млрд руб. Как говорится в документах ПАО «Аптечная сеть 36,6», срок возврата кредита – 25 марта 2025 г.

Гарантом сделки выступает ООО «Аптека-А.в.е-1», оно обязуется уплатить денежные средства МКБ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ООО «Аптека-А.в.е» обязательств. Размер сделки составляет 136,79% активов «Аптеки-А.в.е-1».

«Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки равняется 7,3 млрд рублей», – говорится в документах «36,6».