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«Московский эндокринный завод» приватизируют

16.02.2017

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества. Документом предусматривается приватизация в 2017–2019 годах находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

В частности, к приватизации планируются акционерные общества: «Фармстандарт-Томскхимфарм», г. Томск (0,01% уставного капитала), «Научно-производственный коммерческий центр биопрепаратов и изделий медицинского назначения», г. Москва (20,01%), «Востоквит», г. Бийск (55,54%), «Фармтоп», Владивосток (49%), «Троицкий йодный завод», г. Троицк (100%), «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ», г. Старая Купавна (100%), «Фармацевтическая фабрика», г. Астрахань, (100%).

Кроме того, подлежат приватизации государственные унитарные предприятия после передачи их в казну Российской Федерации в установленном порядке: «Московский эндокринный завод», г. Москва; «Государственный завод медицинских препаратов», г. Москва; «Государственный химико-фармацевтический завод», г. Москва; «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» ФМБА, г. Санкт-Петербург.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
приватизация
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
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