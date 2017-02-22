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Лента · В России
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Михаил Мурашко: внедрение маркировки избавит фармбизнес от многих проверок

22.02.2017

Введение электронных систем контроля за деятельностью российской фармы позволит контролировать эту сферу без проведения контрольно-надзорных мероприятий - прежде всего речь идет о маркировке фармацевтической продукции, которая должна быть внедрена во всей стране в 2018 году. Такое мнение высказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе делового завтрака в Торгово-промышленной палате России 22 февраля.

«Внедряя маркировку, мы совершенно точно уходим от нескольких направлений контрольно-надзорных мероприятий, в частности – это контроль за ценами на ЖНВЛП. Внедрение онлайн-касс налоговой службы в сочетании с маркировкой ЛП, позволит полностью прекратить контроль за соблюдением цен – это станет абсолютно прозрачным, мы будем видеть все результаты вашей деятельности и не напрягаем вас своими проверочными мероприятиями», - обратился Михаил Мурашко к представителям фармбизнеса.

Более 20 фармкомпаний, которые подали заявки на участие в пилотном проекте по внедрению маркировки (их продукция составляет примерно 10% фармрынка), выражают уверенность, что тем самым они абсолютно защищены от контрафакта и повторного вброса продукции в торговую сеть – отметил чиновник. Кроме того, менеджмент этих компаний имеет ясные планы по производству своей продукции, поскольку получает возможность точно оценивать количество препаратов, находящихся в обороте. В связи с этим внедрение маркировки они оценивают как рентабельное.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович
Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
Фармвестник-ТВ
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
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