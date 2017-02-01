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Михаил Мурашко: цены на маркированные лекарства не вырастут

01.02.2017

Стоимость лекарственных препаратов, которые будут участвовать в эксперименте по маркировке с 1 февраля 2017 года, не должна увеличиться, сообщил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.

Ранее Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) давала прогноз о том, что ряд лекарственных препаратов может подорожать на 20% к 2018 году из-за запуска пилотного проекта по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты от недоброкачественных препаратов и контрафакта. По словам г-на Мурашко, данные РААС абсолютно непроверенные.

«Я просто удивлен их словами. <…> Расходы могут возрасти максимум до 50 коп. Это просчитано и перепроверено, поэтому разговор неконструктивен. Результаты эксперимента, в том числе распределение финансовых итогов, нам это покажут», — заявил г-н Мурашко в интервью ТАСС.

Представитель контрольного ведомства также добавил, что данные по результатам эксперимента будут опубликованы.

Автор: Николай Кочелягин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
маркировка
лекарственные препараты
стоимость
Персоны
Мурашко Михаил Альбертович
Руководитель Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения
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24.01 «7 дней за 7 минут» с Ларисой Попович
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №3
Под дичь водку не пьют
Больше чем производство
Current issue #3, 2017
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