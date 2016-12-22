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Мировой производитель вакцин Serum Institute Of India локализует производство в России

22.12.2016

21 декабря российская компания «Форт» заключила соглашение о намерениях с компанией Serum Institute Of India. В рамках сотрудничества планируется совместные клинические исследования и производство ряда вакцин, говорится в официальном сообщении компании «Форт».

Запланированы трансфер технологий и организация выпуска вакцин на производственных мощностях научно-производственного комплекса «Форт» в Рязанской области.

«Представители нашей компании посетили завод и высоко оценили его возможности, производственный потенциал и квалификацию персонала», - отметил директор представительства Serum Institute Of India в России, СНГ и Восточной Европе Йогеш Джоши.

Какие препараты будут локализованы, пока неизвестно. Согласно государственному реестру лекарственных средств (ГРЛС), в России Serum Institute Of India поставляет вакцины против вирусного гепатита В, краснухи, кори, а также комбинированную вакцину против краснухи, кори и паротита. Часть этих вакцин производится и отечественными компаниями, в частности, «Микрогеном». Однако комбинированная вакцина против краснухи, кори и паротита российскими предприятиями не выпускается. Этот препарат, по информации ГРЛС, поставляется в Россию тремя производителями: GlaxoSmithKline, MSD и Serum Institute.

Компания «Форт» создана в 2006 году. В конце 2014 г. дочерняя структура «Ростеха» – «Нацимбио» выкупила 25,01% предприятия. Кроме того в управление «Нацимбио» передано НПО «Микроген».

Компания Serum Institute Of India основана в 1966 году. Ежегодно производит и поставляет в 140 стран мира более 1,3 млрд доз.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ООО «ФОРТ»
Serum Institute
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19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
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