«МираксБиоФарма» построит новый завод в калужском фармкластере

Фармацевтическая компания АО «МираксБиоФарма» построит в Калужской области завод по производству нестерильных лекарственных средств и субстанций – соглашение об этом подписали 19 декабря президент компании Михаил Пальцев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Предприятие будет построено на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Боровском районе Калужской области на площади 6,8 га. Строительство предприятия начнется во второй половине 2017 года – пояснил «ФВ» генеральный директор компании Дмитрий Сидорин, к этому времени администрация Калужской области в соответствии с соглашением предоставит застройщику выбранный участок земли. Окончание инженерно-строительных работ и подготовка чистых помещений завершится в 2018 году.

В строительство завода и развитие производства по предварительным подсчетам будет вложено около 3 млрд рублей – из средств АО и привлеченных инвестиций. Строительство завода в особой экономический зоне «Калуга» дает колоссальные возможности для бизнеса, считает Дмитрий Сидорин.

«Нам будут гарантированы все необходимые коммуникации, финансовые льготы, безналоговая закупка оборудования, льгота по закупке исходного сырья. Кроме того, в рамках фармкластера – а на этой территории будут только фармпредприятия – открываются возможности для кооперации, на которую мы рассчитываем и которой занимаемся» - рассказал он «ФВ».

«МираксБиоФарма» располагает производственными ресурсами в Центре высоких технологий ХимРар в г. Химки, Московской области и специализируется на выпуске оригинальных лекарственных средств, контрактном производстве и производстве БАДов, осуществляет производство полного цикла, по стандартам GMP для российского рынка и стран ЕАЭС. Новый завод в Калужской области будет производить негормональные препараты для решения проблем мужского и женского здоровья и профилактики онкологических заболеваний, а также активно участвовать в программе импортозамещения и оказывать услуги по контрактному производству субстанций и готовых лекарственных форм.

Как отметил президент компании «МираксБиоФарма» Михаил Пальцев, помимо производственных площадок, компания имеет собственный отдел разработок и внедрения, а в рамках нового предприятия будет создан научно-производственный комплекс по разработкам и внедрению современных препаратов, в том числе не имеющих аналогов. По его словам, производственные возможности компании составят более 1 млрд единиц готовой продукции в год.

Калужский фармкластер является участником проекта Минэкономразвития «Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» и выпускает 139 наименований продукции.