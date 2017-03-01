Минздрав закупает вакцину для профилактики полиомиелита

Минздрав России проводит аукционы на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 156 от 11 марта 2011 г. «Об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставленных на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в рамках национального календаря профилактических прививок для передачи федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству здравоохранения Российской Федерации, и Федеральному медико-биологическому агентству, а также в собственность субъектов Российской Федерации с последующей их передачей при необходимости в собственность муниципальных образований».

- Вакцина для профилактики полиомиелита (инактивированная).

- Вакцина для профилактики полиомиелита (пероральная).

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16.03.2017 09:00.