Минздрав хочет предоставить Росздравнадзору право совершать контрольные закупки в аптеках

Минздрав России уведомляет о разработке проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части наделения органа, осуществляющего контроль и надзор в сфере здравоохранения, правом на осуществление контрольной закупки».

Основанием для разработки документа послужило то, что с 1 января 2017 года вступила в силу статья 16.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с которой допускается проведение контрольной закупки исключительно в случаях, установленных федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора).

Разрабатываемый законопроект устанавливает случаи, предоставляющие Росздравнадзору право на проведение мероприятий по контролю в виде контрольной закупки.

В Минздраве считают, что наделение Росздравнадзора правом на совершение контрольных закупок даст возможность оперативно выявлять недоброкачественные, незарегистрированные и фальсифицированные лекарственные средства, в том числе относящиеся к наркотическим средствам и психотропным веществам, и медицинские изделия, а также наиболее эффективно устанавливать случаи нарушения порядка розничной торговли лекарственными препаратами или нарушения медицинскими организациями правил предоставления платных медицинских услуг.