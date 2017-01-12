Минздрав утвердил требования к объему тары спиртосодержащих препаратов

Минздрав России утвердил требования к объему тары, упаковке и комплектности лекарственных препаратов для медицинского и для ветеринарного применения. 11 января Минюст России утвердил соответствующий ведомственный приказ № 979н от 21.12.2016 г.

В соответствии с документом, производство лекарств, предназначенных для внутреннего применения, а также их продажа осуществляется в таре, содержащей объем:

- не более 25 мл при объемной доле спирта свыше 50%, курсовой дозе лекарственного препарата не более 75 миллилитров включительно и наличии информации более чем от 25 субъектов РФ об использовании препарата не в соответствии с инструкцией по его медицинскому применению и (или) без назначения врачом;

- не более 50 мл при объемной доле спирта от 30% до 50%, курсовой дозе лекарственного препарата не более 100 миллилитров включительно и наличии информации более чем от 25 субъектов РФ об использовании препарата не в соответствии с инструкцией по его медицинскому применению и (или) без назначения врачом;

- не более 100 мл при объемной доле спирта до 30%, курсовой дозе лекарственного препарата не более 200 миллилитров включительно и наличии информации более чем от 25 субъектов РФ об использовании препарата не в соответствии с инструкцией по его медицинскому применению и (или) без назначения врачом.