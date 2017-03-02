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Лента · В России
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Минздрав утвердил перечень лекарств, в отношении которых устанавливается объем тары

02.03.2017

Минздрав России утвердил перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности. Соответствующий ведомственный приказ № 47н от 08.02.2017 г. 28 февраля зарегистрировал Минюст России.

Документ разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 2 постановления Правительства РФ №716 от 23.07.2016 г. «О Порядке формирования перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности, перечня лекарственных препаратов для ветеринарного применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, и определения таких требований».

В перечень лекарственных препаратов, предназначенных для внутреннего применения, производство которых, а также их продажа и передача производителями лекарственных средств осуществляются в таре, содержащей объем лекарственного препарата не более ‎25 миллилитров, в частности, вошли настойки и капли: Боярышника плоды, Шиповника плоды, Элеутерококка колючего корневища с корнями, Эхинацеи пурпурной трава, Клюквы четырехлепестной ягоды, Смородины черной ягоды и др.

В таре не более 50 миллилитров можно будет выпускать жидкие экстракты для приема внутрь: Календулы лекарственной цветков, Ромашки аптечной цветков, Тысячелистника обыкновенного травы и др.

В таре не более 100 миллилитров можно будет производить бальзамы и эликсиры: Шиповника плоды, Сосны кедровой сибирской семена, Боярышника плоды, Солодки корень,Чага, Кориандра плоды, Ноготков цветки, Элеутерококка корневища и корни, Хмеля обыкновенного шишки, Аниса обыкновенного плоды, Мяты, Мелиссы лекарственной листья, Девясила высокого корневища и др.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
спиртосодержащие лекарственные средства
Фармвестник-ТВ
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
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