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Минздрав: употребление спиртосодержащей продукции не по назначению является личной ответственностью граждан

22.12.2016

По последним данным от отравления парфюмерным концентратом «Боярышник» в Иркутске умер 71 человек. Общее число пострадавших — 109. На лечении в стационаре в настоящий момент находятся 37 человек. Однако о том, что легальная продажа спиртосодержащей продукции «двойного назначения» - это бомба замедленного действия, профессиональное сообщество заявляло не раз. В распоряжении «ФВ» имеется обращение «Аптечной гильдии» к главному наркологу Минздрава Евгению Брюну, датированное августом текущего года.

Парфюмерный ад

В письме указано, что в настоящий момент в некоторых региональных аптеках продается парфюмерно-косметическая продукция фирмы «РосПродТорг», которая выпускает весь спектр спиртовых лосьонов: «Боярышник», «Перец», «Зверобой», «Крапива» во флаконах и пакетах объемом 100 мл.

Аналогичную продукцию, основным компонентом которой является спирт этиловый пищевой, выпускает ООО «Т-КОСМЕТИКС» (Владикавказ»). Лосьоны производятся согласно ГОСТ 51579 -2000, имеют свидетельство о государственной регистрации и разрешены для реализации на территории РФ и Таможенного союза. Соответственно, оптовая и розничная продажа лосьонов не подлежит лицензированию.

«Но особую тревогу вызывает лекарственный препарат фирмы ООО «Научно-исследовательский институт медицины и стандартизации», которая выпускает один единственный препарат: «Асептолин». Этот препарат включен в Государственный реестр лекарственных средств РФ. Выпускается он в соответствии с Фармакопейной статьей предприятия 42-8700-07, согласно которой в состав этого «лекарства» входит вода, глицерин и глицеритан, который в свою очередь состоит из танина, воды очищенной, сахаро- и крахмалосодержащего сырья. 20 ноября 2008 года руководство ЗАО «Фармацевтический комбинат» выпустило пресс-релиз на сайте Госалкогольинспекции (!) Республики Татарстан, где называет «Асептолин» «безопасным веществом даже при попадании вовнутрь», - отмечается в письме «Аптечной гильдии». Интересны и объемы тары, которые зарегистрированы в реестре: флаконы от 50 мл до канистр объемом 5 литров. При этом препарат входит в стоимостную группу до 50 руб. за один флакон объемом 100 мл.

Двойной удар

В связи с тем, что эта продукция продается в некоторых аптечных организациях в ночное время, «Аптечная гильдия» считает, что такого рода «аптечные дельцы» наносят непоправимый репутационный ущерб всем участникам аптечного розничного сегмента РФ. Для прекращения алкоголизации населения парфюмерно-косметической и лекарственной продукцией двойного назначения, профсообщество предложило ввести запрет на выпуск этой продукции в объеме тары 100 мл и выше.

«Просим Вас инициировать вопрос внесения изменений в фармакопейные статьи в отношении наружных лекарственных форм, содержащих все «родственные» этанолу компоненты, получаемые из «воды очищенной, сахаро- и крахмалосодержащего сырья» путем брожения, в части ограничения объема упаковки, в данном случае возможно до 10 мл, при этом считаем целесообразным сразу включить в комплект к «Асептолину» стерильные марлевые салфетки, для использования этого средства по назначению. Что приведет к увеличению стоимости данной продукции и нерентабельности ее использования в немедицинских целях», - указано в письме «Аптечной гильдии».

Главный нарколог Минздрава отреагировал на обращение быстро, и в своем письме к зам. министра здравоохранения РФ Татьяне Яковлевой (копия имеется в распоряжении редакции) просил дать поручение по рассмотрению вопроса, поставленного «Аптечной гильдией». От себя он добавил, что поддерживает обращение аптечного сообщества и считает целесообразным уменьшить объем упаковки до 20 мл.

Чистые руки

В начале октября появился ответ Минздрава за подписью зам. директора Департамента госрегулирования обращения ЛС Филиппа Романова. (Копия также имеется в распоряжении редакции.) В своем письме ведомство сообщает, что вопросы, связанные со спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукцией, не отнесенной к ЛС, не входят в полномочия Минздрава.

Что касается лекарственных препаратов, разработан проект постановления Правительства РФ, согласно которому устанавливаются требования к ограничению объема тары. Однако на «Асептолин» требования этого проекта распространяться не будут.

«В соответствии с инструкцией по медицинскому применению лекарственный препарат «Асептолин» является раствором для наружного применения. Применяется в лечебно-профилактических учреждениях для гигиенической обработки рук медицинского персонала, а также в детских дошкольных и школьных учреждениях», - сообщается в ответе Минздрава.

В качестве дополнения, министерство также отмечает: «если лекарственный препарат применяется не по назначению, т.е. не в соответствии с инструкцией по медицинскому применению, то данное обстоятельство является личной ответственностью граждан за свое собственное здоровье и не должно влиять на ограничение обращения лекарственных препаратов, которые применяются добросовестными участниками рынка».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
спиртосодержащие лекарственные средства
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19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
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