Минздрав Украины предлагает ввести санкции на лекарства, произведенные в России

Министерство здравоохранения Украины разработало изменения в указ президента, в соответствии с которыми лекарства и медицинские изделия, произведенные в России, попадают под санкции, сообщила и.о. министра Ульяна Супрун в интервью LIGA.net.

«Чтобы те лекарства, которые все еще можно закупать, запретить. Это политическое решение министерства. Ждем решения от президента и правительства», - подчеркнула она.

По ее словам, сейчас российские лекарства не присутствуют в госзакупках.

«Все наши госзакупки проходят через международные организации. Во-первых, они требуют соответствия квалификации ВОЗ, а большинство российских лекарств не квалифицированы. Во-вторых, российские производители сами не выходят на открытые тендеры. Сколько их лекарств все еще зарегистрировано в Украине? Много. Но я не позволяю перерегистрацию или новую регистрацию лекарств, произведенных или даже запакованных и перевезенных из России», – заявила У. Супрун.