Минздрав составил список рекомендованных лекарств от гриппа

ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и другие ведомства разработали методические рекомендации для лечения и профилактики гриппа, которые должны вступить в силу 1 января 2017 г.

Как отмечает доктор фармацевтических наук Мария Орлова, эффективность ряда препаратов в этом документе является недоказанной. «Это ни для кого не секрет в медицинском и фармацевтическом сообществе, и в этой связи неясно, почему Минздрав включает данные лекарства в свой список», — говорит специалист.

По мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ профессора Алексея Яковлева, рекомендации составлены учеными, которые либо являются разработчиками иммуномодуляторов, либо популяризируют их.

Заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда Шаравская сообщила, что ведомство не усматривает нарушения антимонопольного законодательства в публикации этого документа.

При этом ранее, в мае 2016 года, ФАС вынесла предупреждение Минздраву с призывом исключить из методических рекомендаций (опубликованных 29 октября 2015 года) торговые наименования лекарств. Предписание ФАС было выполнено в течение трех недель