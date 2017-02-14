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Минздрав: с регионов никто не снимал ответственность за лекарственное обеспечение своих пациентов

14.02.2017

По поручению вице-премьера Ольги Голодец Минздрав проанализировал ситуацию с препаратами для ВИЧ-инфицированных пациентов. Вице-премьер официально обязала Минздрав и Росздравнадзор следить за бесперебойным обеспечением лекарствами пациентов с ВИЧ и, начиная с 9 марта, ежеквартально отчитываться правительству, пишет РБК.

Поручение обусловлено жалобами населения на нехватку лекарств против ВИЧ в субъектах страны. Они участились после передачи закупок медикаментов против инфекции с регионального уровня на федеральный: пациентские организации сообщали, что часть необходимых препаратов в некоторых населенных пунктах уже закончилась, а к апрелю, сроку, к которому Минздрав обещает наладить федеральные поставки, ситуация станет еще хуже.

Министерство здравоохранения исследовало ситуацию и пришло к выводу, что некоторых наименований медикаментов хватит меньше чем на месяц.

«Силами Росздравнадзора мы провели проверку остатков лекарственных препаратов в субъектах. Действительно, в двух десятках регионах есть дефектура по трем-пяти наименованиям — это объем менее месячной потребности», — рассказала изданию директор Департамента по обращению лекарств и медицинских изделий Минздрава России Елена Максимкина.

Она подчеркнула, что эта проблема решаема. У регионов есть препараты-аналоги, которыми можно заменить необходимые лекарства, другие медикаменты регионы должны докупить самостоятельно.

«С субъектов никто не снимал ответственность за лекарственное обеспечение своих пациентов. Кроме того, в ноябре 2016 года они получили дополнительные 2,3 млрд руб. на закупку медикаментов против ВИЧ. Все они были извещены, что Минздрав начнет поставки в апреле, а их запаса должно было хватить до конца 2016 года и еще на три месяца», — отметила глава департамента.

Помимо дополнительной закупки медикаментов регионы должны наладить обмен лекарствами, заявила Е. Максимкина. В конце 2016 года правительство приняло постановление, которое разрешает такую процедуру по согласованию с Минздравом. Его суть в том, что субъекты, у которых избыток какого-либо препарата, должны передать его туда, где наблюдается дефицит. За счет регистра пациентов с ВИЧ и мониторинга Минздрава за остатками лекарств такой обмен не должен вызывать затруднений, уверена представитель министерства.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ВИЧ/СПИД
лекарственное обеспечение
Персоны
Максимкина Елена Анатольевна
Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
Фармвестник-ТВ
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Current issue #5, 2017
Больше, чем реабилитация
Слушаю! 62-я!
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