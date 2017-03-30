 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
288

Минздрав России закупает противовирусные и антибактериальные препараты

30.03.2017

Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Тенофовир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 360 931 974,00 руб.

- Левофлоксацин, раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл и/или 50 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 005 020,00 руб.

- Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг и/или таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 500 мг и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой 750 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 427 136,00 руб.

- Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40 003 920,00 руб.

- Протионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 755 592,16 руб.

- Этионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 860 733,44 руб.

- Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг и/или раствор для инфузий и/или внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 2 мл и/или порошок и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 500 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 398 330,48 руб.

- Абакавир, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 191 961 831,20 руб.

- Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 3 г и/или раствор для инфузий 30мг/мл 200 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 436 952,87 руб.

- Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 13,49 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 145 689 266,55 руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
27.03.2017 Минздрав объявил аукционы на закупку препаратов для лечения ВИЧ и муковисцидоза на общую сумму более 981 млн рублей
01.03.2017 Минздрав России закупает препараты для лечения ВИЧ, гепатитов и туберкулеза
01.03.2017 Минздрав закупает вакцину для профилактики полиомиелита
01.03.2017 Минздрав России закупает препараты по программе «7 нозологий»
28.02.2017 Минздрав России закупает антиретровирусные препараты
Метки
аукцион в электронной форме
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №10
За державу не обидно
Current issue #10, 2017
Эволюция революции
Кто сколько может
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения