Минздрав России закупает противовирусные и антибактериальные препараты

Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Тенофовир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 360 931 974,00 руб.

- Левофлоксацин, раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл и/или 50 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 005 020,00 руб.

- Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг и/или таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 500 мг и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой 750 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 427 136,00 руб.

- Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40 003 920,00 руб.

- Протионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 755 592,16 руб.

- Этионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 860 733,44 руб.

- Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг и/или раствор для инфузий и/или внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 2 мл и/или порошок и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 500 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 398 330,48 руб.

- Абакавир, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 191 961 831,20 руб.

- Аминосалициловая кислота, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 3 г и/или раствор для инфузий 30мг/мл 200 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 32 436 952,87 руб.

- Аминосалициловая кислота, раствор для инфузий 30 мг/мл 400 мл и/или лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 13,49 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 145 689 266,55 руб.