Минздрав России закупает препараты по программе «7 нозологий»

Минздрав России объявил аукционы на закупку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1155 от 26.12.2011 г. «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8-9,6 млн. МЕ.

- Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 22 мкг (6 млн МЕ).

- Интерферон бета-1b лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 8-9,6 млн. МЕ.

- Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл.

- Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл.

- Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1-1,2 мг (50-60 КЕД/50-60 тыс. МЕ) .

- Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ.

- Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2000 МЕ.

- Мороктоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 МЕ.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 360 мг.

- Натализумаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл, 15 мл.

- Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг.

- Соматропин лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или инъекций и/или раствор для подкожного введения 5-15 мг (15-45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл - 12 мг/мл).

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ.

- Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 10 мл.

- Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ).

- Бортезомиб лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения и/или для подкожного введения и/или для внутривенного и подкожного введения 2,5 мг. и/или 3,0 мг и/или 3,5 мг.

- Имиглюцераза лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД.

- Глатирамера ацетат раствор для подкожного введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл.

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 5 мг.

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 0,5 мг.

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1000- 2000 МЕ.

- Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл.

- Ритуксимаб концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл, 50 мл.

- Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг.

- Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 4,8-5,0 мг (240-250 КЕД/240-250 тыс. МЕ).

- Эптаког альфа (активированный) лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2-2,4 мг (100-120 КЕД/100-120 тыс. МЕ).

- Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ).

- Интерферон бета-1а раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ).

- Октоког альфа лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 250 МЕ.

- Такролимус капсулы пролонгированного действия 1 мг.

- Интерферон бета-1а раствор и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 30 мкг (6 млн. МЕ).