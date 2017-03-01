 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
188

Минздрав России закупает препараты по программе «7 нозологий»

01.03.2017

Минздрав России закупает лекарственные препараты в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1155 от 26.12.2011 г. «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 100 мг.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг.

- Такролимус капсулы 1 мг.

- Такролимус капсулы 5 мг.

- Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг.

- Такролимус капсулы 0,5 мг.

- Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 50 мг.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 25 мг.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг.

- Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые плёночной оболочкой 400 мг.

Материалы по теме
01.03.2017 Минздрав закупает вакцину для профилактики полиомиелита
28.02.2017 Минздрав России закупает антиретровирусные препараты
27.02.2017 Минздрав России закупает препараты по программе «7 нозологий»
21.12.2016 Анонс: пресс-конференция на тему: «ФАС России: снижение цен на лекарства, закупаемые по программе "7 нозологий"»
10.12.2016 В течение трех лет на «Семь нозологий» ежегодно бюджет будет тратить более 43 млрд руб.
Метки
программа "7 нозологий"
аукцион в электронной форме
Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
28.02 — 01.03 Конференция «Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ»
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения