Минздрав России закупает препараты по программе «7 нозологий»

Минздрав России закупает лекарственные препараты в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации № 1155 от 26.12.2011 г. «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 100 мг.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг.

- Микофеноловая кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг.

- Такролимус капсулы 1 мг.

- Такролимус капсулы 5 мг.

- Флударабин таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг.

- Такролимус капсулы 0,5 мг.

- Велаглюцераза альфа лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 50 мг.

- Циклоспорин капсулы и/или капсулы мягкие 25 мг.

- Микофенолата мофетил капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг.