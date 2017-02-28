Минздрав России закупает антиретровирусные препараты

Минздрав России закупает лекарственные препараты в рамках реализации постановления Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг.

- Ралтегравир таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг.

- Ралтегравир таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг.

- Эфавиренз таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг.

- Этравирин таблетки 200 мг.

- Этравирин таблетки 200 мг.

- Диданозин капсулы кишечнорастворимые/ капсулы 400 мг.

- Фосампренавир суспензия для приема внутрь.

- Энфувиртид лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения .

- Диданозин капсулы кишечнорастворимые/ капсулы 250 мг.

- Фосфазид таблетки 200 мг.

- Зидовудин таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой/ капсулы 300 мг.

- Зидовудин раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл.

- Ритонавир капсулы/ капсулы мягкие/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг.

- Эфавиренз таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг.

- Рилпивирин+ Тенофовир+ Эмтрицитабин таблетки покрытые пленочной оболочкой 25 мг+ 300 мг+ 200 мг.

- Саквинавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 500 мг.

- Невирапин таблетки/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг.

- Невирапин суспензия для приема внутрь 50 мг/5 мл.

- Ралтегравир таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг.

- Ламивудин таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг.

- Лопинавир+Ритонавир раствор для приема внутрь 80 мг+ 20 мг/мл.