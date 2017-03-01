Минздрав России закупает препараты для лечения ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

Минздрав России закупает лекарственные препараты в рамках реализации постановления Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».