Минздрав России закупает препараты для лечения ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

Минздрав России закупает лекарственные препараты в рамках реализации постановления Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».
- Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 800 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 453 261 243,60 руб.
- Моксифлоксацин, раствор для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл.
Начальная (максимальная) цена контракта: 164 991 674,61 руб.
- Зидовудин, капсулы/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 931 225,00 руб.
- Ставудин, капсулы 30 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 728 163,84 руб.
- Канамицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 500 мг и/или порошок для приготовления раствора для инъекций и/или внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 914 780,24 руб.
- Лопинавир+Ритонавир ,таблетки 100 мг + 25 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 151 965 081,93 руб.
- Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 231 670 438,40 руб.
- Атазанавир,капсулы 300 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 504 275 821,78 руб.
- Ламивудин,таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 136 755 342,64 руб.
- Зидовудин,раствор для инфузий 10 мг/мл.
Начальная (максимальная) цена контракта: 19 421 847,50 руб.
- Диданозин, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г.
Начальная (максимальная) цена контракта: 4 696 333,98 руб.
- Тенофовир,таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг.
Начальная (максимальная) цена контракта: 769 392,36 руб.