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Лента · В России
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Минздрав России закупает препараты для лечения ВИЧ, гепатитов и туберкулеза

01.03.2017

Минздрав России закупает лекарственные препараты в рамках реализации постановления Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Дарунавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 800 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 453 261 243,60 руб.

- Моксифлоксацин, раствор для инфузий 1,6 мг/мл 250 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 164 991 674,61 руб.

- Зидовудин, капсулы/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 100 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 931 225,00 руб.

- Ставудин, капсулы 30 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 728 163,84 руб.

- Канамицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения 500 мг и/или порошок для приготовления раствора для инъекций и/или внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 914 780,24 руб.

- Лопинавир+Ритонавир ,таблетки 100 мг + 25 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 151 965 081,93 руб.

- Абакавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 231 670 438,40 руб.

- Атазанавир,капсулы 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 504 275 821,78 руб.

- Ламивудин,таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 136 755 342,64 руб.

- Зидовудин,раствор для инфузий 10 мг/мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 19 421 847,50 руб.

- Диданозин, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2 г.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 696 333,98 руб.

- Тенофовир,таблетки покрытые пленочной оболочкой 150 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 769 392,36 руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ВИЧ/СПИД
противотуберкулезные препараты
гепатит
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Фармвестник-ТВ
01.03 «7 дней за 7 минут» с Андреем Загорским
28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
27.02 «У редакционного камина» с Григорием Левицким
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
Бремя социалки
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