Минздрав России утвердил регламент по предоставлению госуслуги по регистрации лекарств

23 января Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 725н от 21.09.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по государственной регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения».

Новый административный регламент заменит собой аналогичный документ утвержденный приказом Минздрава России № 428н от 22 декабря 2012 г.

Отличительной чертой нового регламента является то, что он разработан на основании норм, внесенных изменениями в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Изменения были внесены ФЗ № 429-ФЗ от 22 декабря 2014 г. «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств”».