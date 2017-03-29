Минздрав России планирует создать Совет по этике в области биомедицины

При Минздраве России планируется создать Совет по этике в области биомедицины. Проект соответствующего ведомственного приказа размещен на сайте regulation.gov.ru.

Основными задачами Совета будут проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности проведения такового.

Состав Совета формируется из представителей медицинских, научных организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также представителей общественных организаций и средств массовой информации.

В разработанном Минздравом России документе приводится порядок организации и проведения этической экспертизы, возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и формы заключения совета по этике.