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Минздрав России планирует создать Совет по этике в области биомедицины

29.03.2017

При Минздраве России планируется создать Совет по этике в области биомедицины. Проект соответствующего ведомственного приказа размещен на сайте regulation.gov.ru.

Основными задачами Совета будут проведение этической экспертизы документов, связанных с проведением клинического исследования биомедицинского клеточного продукта, а также выдача соответствующего заключения о возможности или невозможности проведения такового.

Состав Совета формируется из представителей медицинских, научных организаций, образовательных учреждений высшего профессионального образования, а также представителей общественных организаций и средств массовой информации.

В разработанном Минздравом России документе приводится порядок организации и проведения этической экспертизы, возможности проведения клинического исследования биомедицинского клеточного продукта и формы заключения совета по этике.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
биомедицина
биомедицинские клеточные продукты
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