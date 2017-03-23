Минздрав разъяснил порядок включения в ЖНВЛП ранее одобренных препаратов

Фармпроизводителям, чьи препараты были одобрены к включению в ЖНВЛП, но так и не были включены, необходимо подавать новую заявку в Минздрав. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В конце 2016 г. Комиссия по формированию перечней лекарственных средств Минздрава рекомендовала к включению в ЖНВЛП 24 новые позиции, однако постановление правительства утвердило список без изменений. При этом 15 ноября 2016 г. комиссия решила, согласно протоколу, что необходимо учесть результаты ее работы в следующем году.

В соответствии с разъяснениями Минздрава, производителям необходимо сформировать новую заявку, в которой надо указать, что было положительное решение по препарату в 2016 г., сослаться на это решение, а также на протокол работы комиссии от 15.11.2016г.