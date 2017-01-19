Минздрав просит прекратить разработку документа о продаже лекарств в торговых сетях



Минздрав не поддерживает инициативу вице-премьера Игоря Шувалова о продаже лекарств в супермаркетах и просит прекратить разработку соответствующего законопроекта, пишет РБК.

Это следует из письма директора Департамента социального развития правительства Сергея Вельмяйкина первому вице-премьеру Игорю Шувалову, который в феврале 2016 года дал ведомству поручение разработать такой документ.



Минздрав аргументировал свою позицию результатами голосования экспертного сообщества на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru

Разработку законопроекта поддержали только 11 человек, против – 2488.