Минздрав прорабатывает возможности заключения долгосрочных контрактов с производителями лекарств для лечения ВИЧ

Пациентов с ВИЧ-инфекцией в 2017 году ожидает ряд коренных изменений. Минздрав России в рамках впервые сформированного федерального регистра ВИЧ-инфицированных проводит первую централизованную закупку препаратов для терапии ВИЧ, сэкономленные при этом средства позволят лечить несколько десятков тысяч человек. Все впервые выявленные пациенты будут переведены на новые схемы лечения, рекомендованные ВОЗ. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Переход на централизованные закупки антиретровирусных препаратов позволит нам сэкономить. Назвать конкретную цифру пока невозможно, однако если проводить аналогию с закупками препаратов по семи высокозатратным нозологиям, то разница достигает порядка 2-3 миллиардов рублей. А эти деньги дают возможность охватить лечением еще нескольких десятков тысяч человек. Постановление правительства о переводе закупок на федеральный уровень вступило в силу 1 января, конкурсные процедуры и заключение контрактов займут от 2 до 3 месяцев», - сказал заместитель министра.

Минздрав России также продолжает вести переговоры о снижении и фиксации цен на антиретровирусные препараты с Минпромторгом и ФАС и, кроме того, прорабатывает возможности заключения долгосрочных контрактов. Все эти меры позволят планомерно снижать стоимость антиретровирусной терапии, а сохраненные средства направлять на программы информирования населения и на увеличение охвата терапией против ВИЧ.

«Еще один способ удешевить лекарства - увеличить долю российских препаратов на рынке. Отечественные дженерики ни по качеству, ни по эффективности, ни по безопасности не будут уступать импортным аналогам, при этом их себестоимость гораздо ниже», - пояснил Сергей Краевой.