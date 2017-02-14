Минздрав предлагает оформлять полис ОМС в многофункциональных центрах предоставления госуслуг

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа, которым вносятся изменения в Правила ОМС, призванные обеспечить организацию в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг предоставление услуг по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдачу оформленных страховыми медицинскими организациями полисов ОМС либо временных свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медорганизациями).

Проектом приказа также вносятся изменения в Правила ОМС, уточняющие Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи в части предоставления медицинскими организациями необходимой информации страховым медицинским организациям для исполнения последними полномочий по информированию застрахованных лиц и их законных представителей о прохождении диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.