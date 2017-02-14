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Минздрав предлагает оформлять полис ОМС в многофункциональных центрах предоставления госуслуг

14.02.2017

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа, которым вносятся изменения в Правила ОМС, призванные обеспечить организацию в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг предоставление услуг по приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации, направление этих заявлений и прилагаемых к ним документов в страховые медицинские организации и выдачу оформленных страховыми медицинскими организациями полисов ОМС либо временных свидетельств (на основании договоров, заключенных многофункциональным центром со страховыми медорганизациями).

Проектом приказа также вносятся изменения в Правила ОМС, уточняющие Порядок информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи в части предоставления медицинскими организациями необходимой информации страховым медицинским организациям для исполнения последними полномочий по информированию застрахованных лиц и их законных представителей о прохождении диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОМС
Фармвестник-ТВ
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13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
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