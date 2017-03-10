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Лента · В России
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Минздрав поручил проверить, покупают ли уральские врачи лекарства для больных за свой счет

10.03.2017

В связи с появлением в СМИ информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Верхнепышминской городской больнице, в том числе о лекарственном обеспечении пациентов, Минздрав России дан поручение Росздравнадзору провести проверку фактов, указанных в сообщениях СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее портал ura.ru сообщил, что докторам этой больницы приходится самим покупать необходимые лекарства для больных и каждую неделю брать по несколько дополнительных дежурств, чтобы не оказаться за чертой бедности.

«Врачи получают от 16 до 20 тысяч рублей, средний медперсонал — около 10 тысяч. Санитарок давно всех сократили и перевели в штат уборщиц. Теперь им приходится выполнять обязанности и тех и других примерно за 5 тысяч, – пояснил изданию один из врачей медучреждения, пожелавший остаться неназванным. – Больных много, а персонала и врачей не хватает, поэтому приходится либо задерживаться, либо брать бумажную работу на дом. Такой, кстати, тоже немало, из-за чего времени на пациентов почти не остается».

Более того, как подчеркнул собеседник агентства, в больнице существует проблема с медикаментами.

«Медикаментов не хватает, но причины я не знаю. Какие-то лекарства есть, каких-то нет. При этом больным об этом рассказывать не разрешается, поэтому персоналу приходится выкручиваться и как-то деликатно доносить до родственников, какие препараты нужно приобрести. Порой докторам приходится самим покупать какие-либо лекарства. Деваться некуда, ты – врач на дежурстве и несешь ответственность за больных», – добавил собеседник.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
Уральский федеральный округ
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07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
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Март №7
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