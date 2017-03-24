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Минздрав попросит денег для улучшения лекарственного обеспечения

24.03.2017
Фото: Олег Кирюшкин

Министерство здравоохранения будет запрашивать дополнительное финансирование из бюджета на лекарственное обеспечение больных ВИЧ, туберкулезом и для проведения вакцинации. Об этом 23 марта сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина, выступая на «круглом столе» Комитета Госдумы по охране здоровья, посвященном законодательному совершенствованию лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

«Деньги мы будем просить по итогам закупок для ВИЧ, чтобы расширить охват. Нам точно понадобится дополнительное финансирование туберкулеза с МЛУ (множественной лекарственной устойчивостью. – Прим. авт.), будем просить на вакцинацию полиомиелитной вакциной в этом году. Что же касается «7 ВЗН» (высокозатратных нозологий. – Прим. авт.) и других, то сначала надо оптимизировать стоимость в рамках закупок», - пояснила г-жа Максимкина.

Говоря об источниках дополнительного финансирования в здравоохранении, чиновник высказалась за введение в стране лекарственного страхования: по подсчетам Минздрава отчисление всего лишь 1% из фонда заработной платы позволило бы получить дополнительно 270 млрд рублей – примерно столько требуется, чтобы восполнить дефицит средств для полноценного лекарственного обеспечения.

«Если бы в свое время не было принято решения о монетизации льгот, то льготники не испытывали бы таких сложностей, потому что система “здоровый платит за больного” должна сохраняться», - резюмировала она.

Как ранее сообщал ФВ, 21 марта на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам под председательством Владимира Путина министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила поручить правительству рассмотреть вопрос увеличения финансирования здравоохранения.

Она пояснила, что медико-экономические стандарты, разработанные на основе клинических рекомендаций, позволили ведомству оценить реальную стоимость медицинской помощи, бесплатно оказываемой населению, и выявить дефициты. По словам министра, дополнительных вложений потребует реализация ряда пилотных проектов.

На фото: Елена Максимкина.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
финансирование
лекарственное обеспечение
Минздрав России
Персоны
Максимкина Елена Анатольевна
Директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
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