Минздрав поясняет порядок хранения лекарств, рекомендованных для местного применения

Департамент лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России подготовил разъяснения по вопросу хранения лекарств, рекомендованных для местного применения.

«В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Номенклатуры лекарственных форм» под местным применением понимается нанесение лекарственного препарата на слизистые оболочки (в том числе глазное, назальное, ректальное, вагинальное применение, нанесение на десны, слизистую оболочку полости рта и др.), а также введение в наружный слуховой проход.

При этом в иных документах, принятых в рамках Евразийского экономического союза, применяется терминология «лекарственные препараты для приема внутрь», «лекарственные препараты для местного и (или) наружного применения».

Однако, по мнению департамента, целесообразно хранение лекарственных препаратов, рекомендованных для местного применения, отдельно от лекарственных препаратов, предназначенных для внутреннего или наружного применения».