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Минздрав планирует закрыть доступ к табачной продукции для граждан, родившихся после 2015 года

10.01.2017

Минздрав РФ разработал проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 - 2022 годы и дальнейшую перспективу. Как сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, в настоящее время документ направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Документом предусматриваются, в частности, следующие меры:

- расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма. Полный запрет на потребление табака планируется ввести в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения;

- обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения будет невозможен на протяжении всей их жизни, т.е. запрет на продажу табачных изделий гражданам, родившимся после 2015 года;

- профилактику распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе электронных средств доставки никотина, которые занимают большую долю рынка табачных изделий (предполагается приравнять их в плане регулирования к обычным сигаретам);

- увеличение площади предупреждений о вреде потребления табака для здоровья на сигаретных пачках, в том числе новые требования к размеру и цвету потребительской упаковки;

- усиление ответственности за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

«Особо следует обратить внимание, что данный документ является проектным: он будет доработан с учетом позиций, высказанных федеральными органами исполнительной власти», – отметил представитель Минздрава.

По его словам, в настоящее время потребление табака является ведущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения - 5,4 миллиона смертей в год) и инвалидности в мире, представляет существенную угрозу для здоровья. В Российской Федерации ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 до 400 тысяч граждан.
«В связи с этим дальнейшие шаги в области укрепления антитабачного законодательства являются исключительно важными» – подчеркнул О. Салагай.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
табакокурение
Персоны
Салагай Олег Олегович
Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
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