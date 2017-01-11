Минздрав отменил госрегистрацию препарата «Тамифлю» в форме порошка для приготовления суспензии

Минздрав России принял решение об отмене госрегистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения препарата «Тамифлю» (осельтамивир), порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 12 мг/мл (регистрационное удостоверение ЛС-000550 от 07.06.2010 г. выдано Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд., Швейцария).

«Отмена регистрации препарата "Тамифлю" в форме порошка для приготовления суспензии для приема внутрь связана с тем, что компания "Рош" больше не производит данный продукт именно в этой лекарственной форме. Срок годности последней ввезенной в РФ серии истек в августе 2016 года. В настоящее время препарат "Тамифлю" имеет регистрацию на территории РФ в лекарственной форме "капсулы" с дозировками 75 мг (рег. уд. П № 012090/01) и 30 мг, 45 мг (рег. уд. ЛСР-008794/10)», – пояснили в компании.