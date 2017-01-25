Минздрав отложил решение вопроса о переводе спиртосодержащих препаратов в разряд рецептурных

Состоялось первое заседание экспертной группы Минздрава РФ, посвященное ужесточению мер по отпуску спиртосодержащих лекарственных средств. Как стало известно «ФВ», запланированный изначально вопрос о переводе ряда спиртосодержащих лекарственных препаратов на рецептурный отпуск был отложен. Вместе с тем эксперты высказались за ограничение объема выпуска до 25 миллилитров для спиртосодержащих препаратов в жидкой форме.

«ФВ» попросил прокомментировать итоги заседания исполнительного директора «Аптечной гильдии» Елену Неволину.

По мнению эксперта, определяющим принципом в определении объема тары подобных препаратов должен быть режим дозирования и длительность курса лечения.

«Действительно, если речь идет о капельном применении, непонятно, почему объем должен быть 100 миллилитров, - отметила она. - Но если принимать по столовой ложке, то дозировка 25 миллилитров на пять ложек тоже неудобна».

Не исключено, что вопрос о рецептурном отпуске спиртосодержащих средств был отложен, в том числе из-за единодушного протеста профессионального аптечного сообщества.

«Мы категорически против, - подтвердила Елена Неволина. - Нагрузка на медицинских работников увеличится в разы, ведь, чтобы выписать рецепт, медицинский работник в любом случае должен, пусть даже формально, провести осмотр пациента и заполнить карту. Медуслуги для населения просто станут недоступны, когда наши бабушки, которые принимают «сердечные капли» ринутся в поликлиники выписывать рецепт».

Эксперт также высказалась относительно включенных в «черный список» препаратов, перечень которых был ранее опубликован «ФВ».

«Трудно представить, что бальзам Биттнера хоть в каком-то регионе страны применяется с целью алкоголизации, - заявила она. - Не надо превращать все в кампанейщину, а лучше призадуматься, почему маргинальная часть населения употребляет эти «боярышники». В свое время люди привыкли, что все, что продается в аптеках, безвредно и не ведет ни к каким последствиям. Вот эти маркетинговые ходы и надо перекрывать».