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Лента · В России
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Минздрав объявил аукционы на закупку противовирусных и антибактериальных препаратов

04.04.2017

Минздрав России проводит аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016 г. «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения».

- Левофлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг и/или таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 500 мг и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой 750 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 42 427 136,00 руб.

- Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат, таблетки покрытые пленочной оболочкой 200 мг и/или таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 40 003 920,00 руб.

- Протионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 755 592,16 руб.

- Этионамид, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 860 733,44 руб.

- Амикацин, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг и/или раствор для инфузий и/или внутривенного и внутримышечного введения 250 мг/мл 2 мл и/или порошок и/или лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 500 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 398 330,48 руб.

- Абакавир, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 300 мг. Начальная (максимальная) цена контракта: 191 961 831,20 руб.

- Абакавир+Зидовудин+Ламивудин ,таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой/ капсулы 300 мг+300 мг+150мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 524 248,20 руб.

- Энтекавир, таблетки покрытые пленочной оболочкой 1 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 708 318,00 руб.

- Ламивудин+Зидовудин, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой/ капсулы 150 мг+300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 742 306 834,97 руб.

- Эфавиренз, таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг. Начальная (максимальная) цена контракта: 765 138 532,86 руб.

- Абакавир + Ламивудин,таблетки покрытые оболочкой/ таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг+300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 508 659 450,00 руб.

- Цепэгинтерферон альфа-2b раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,5 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 104 000,00 руб.

- Цепэгинтерферон альфа-2b, раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,8 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 18 405 000,00 руб.

- Спарфлоксацин, таблетки покрытые оболочкой 200 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 89 023 087,00 руб.

- Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 403 996,88 руб.

- Фосампренавир, таблетки покрытые оболочкой 700 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 458 586 301,70 руб.

- Пэгинтерферон альфа-2a, раствор для подкожного введения 180 мкг/0,5 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 45 369 500,00 руб.

- Цепэгинтерферон альфа-2b, раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 0,6 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 14 049 000,00 руб.

- Цепэгинтерферон альфа-2b, раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 1,0 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 024 000,00 руб.

- Цепэгинтерферон альфа-2b, раствор для подкожного введения 200 мкг/мл 1,0 мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 30 024 000,00 руб.

- Атазанавир, капсулы 200 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 601 677 412,80 руб

- Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,12 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 005 482,21 руб.

- Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 0,1 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 079 997,60 руб.

- Теризидон, капсулы 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 221 898 015,20 руб.

- Пэгинтерферон альфа-2b, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 80 мкг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 267 994,96 руб.

- Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инфузий и/или внутривенного и/или внутримышечного введения 500 мг и/или порошок для приготовления раствора для инфузий и/или внутривенного и/или внутримышечного введения 750 мг и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 1000 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 322 636 511,00 руб.

- Симепревир, капсулы 150 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 143 479 111,80 руб.

- Теризидон, капсулы 300 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 416 941 459,00 руб.

- Циклосерин, капсулы 250 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 312 809 426,82 руб.

- Ламивудин, раствор для приема внутрь 10 мг/мл.

Начальная (максимальная) цена контракта: 85 711 310,19 руб.

- Циклосерин, капсулы 125 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 684 817,60 руб.

- Теризидон, капсулы 150 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 284 200,00 руб.

- Моксифлоксацин, таблетки покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой 400 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 117 784 079,70 руб.

- Циклосерин, капсулы 500 мг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 115 280 662,86 руб.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
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