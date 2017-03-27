Минздрав объявил аукционы на закупку препаратов для лечения ВИЧ и муковисцидоза на общую сумму более 981 млн рублей

Минздрав России проводит аукционы:

- на поставку препарата Фосфазид таблетки 400 мг в рамках реализации постановления Правительства РФ №1512 от 28.12.2016 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения, Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения, а также признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам финансового обеспечения закупок лекарственных препаратов»

Начальная (максимальная) цена контракта:131 573 739,18 руб.

- на поставку лекарственного препарата Дорназа альфа раствор для ингаляций 1 мг/мл, 2,5 мл в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1155 от 26.12.2011 г. «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».

Начальная (максимальная) цена контракта: 849 687 003,00 руб.