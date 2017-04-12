Минздрав не собирается отнимать полисы ОМС у безработных и самозанятых россиян

Минздрав России опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что безработные и самозанятые россияне будут лишены бесплатных полисов обязательного медицинского страхования.

Как заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай, эта информация не соответствует действительности и является искажением позиции ведомств/

«Ликвидации такой базовой социальной гарантии, как право на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОМС, не предусмотрено ни в одном из готовящихся законопроектов или нормативных актов. Это неизменная и согласованная позиция МЗ и ФОМС: Конституция РФ гарантирует право на бесплатную медицинскую помощь всем гражданам нашей страны без различия работают они или нет. Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь», – говорится в сообщении Минздрава.