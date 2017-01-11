Минздрав начинает разработку порядка дистанционной продажи лекарств

Минздрав России приступил к разработке проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации». Уведомление об этом размещено на официальном сайте regulation.gov.ru. Документ призван урегулировать отношения, связанные с дистанционной торговлей лекарственными препаратами.

«Целью предлагаемого порядка является обеспечение эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении и борьбе с их неправомерным распространением через сеть Интернет, а также установление требований по дистанционной продаже лекарственных препаратов», – сообщили в Минздраве.