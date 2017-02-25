Минздрав начал центральные закупки препаратов для ВИЧ-инфицированных

Минздрав разместил на официальном портале zakupki.gov.ru объявления о торгах на закупку антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. Всего речь идет о десяти конкурсах на общую сумму 6,14 млрд руб.

Торги по объявленным закупкам состоятся 13 марта 2017 года.

Аукционы объявлены на следующие препараты:

Лопинавир/ритонавир 200/50 на сумму 3,4 млрд руб.

Дарунавир 400 и 600 мг на сумму 1,72 млрд руб.

Атазанавир 150 и 200 мг на сумму 958,56 млн руб.

Абакавир 240 мл (педиатрическая форма) на сумму 71,8 млн руб.

Абакавир 150 мг на сумму 1,54 млрд руб.

Таким образом, Минздрав вернулся к централизованной закупке антиретровирусных препаратов, которые несколько лет были переданы в регионы. Предположительно, первые партии препаратов должны поступить в регионы до 01 мая 2017 года.

Как сообщается на сайте госзакупок, Минздрав использовал два метода определения начальной минимальной цены контракта: сопоставимые рыночные цены и тарифные метод.

В начале января 2017 г. министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в ряде регионов нерационально назначались антиретровирусные препараты. «В 2017 году мы сделали важный шаг: централизовали закупки препаратов. Мы впервые заставили все регионы показать нам этих больных, составить реестр пациентов. Кроме того субъектам необходимо было защитить заявку на лекарства по каждому больному с учетом формы, стадии заболевания, правильно обосновав схемы, которые рекомендует ВОЗ. Ряд регионов катастрофически искажали лекарственную политику в отношении к ВИЧ-пациентам. 60% пациентов должны принимать схемы так называемого первого уровня. С одной стороны они эффективны, с другой – они стоят примерно 30-35 тыс. руб. в год. И тем не менее ряд регионов начинает лечить сразу с резервных препаратов, совмещая несовместимые препараты, может быть, они основывались на каких-то договоренностях», – рассказала она.