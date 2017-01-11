Минздрав на конференции «Фармацевтический бизнес в России»

14 февраля на конференции «Фармацевтический бизнес в России» представители Минздрава поделятся самыми последними изменениями, произошедшими в законодательстве в фармацевтической промышленности.
На конференции обсудят вопросы:
- Поддержка полного цикла производства лекарственных препаратов.
- Как снизить стоимость лекарственных препаратов?
- Пилотные проекты Минздрава России.
- Перечни лекарственных препаратов.
- Регулирование рынка в рамках ЕАЭС.
- GMP для иностранных компаний – снова отсрочка? Поправки в 61 ФЗ.
- СПИК – инструмент новой промышленной политики по привлечению в Россию компаний? (Меры поддержки для компаний, статус российского товара, достаточно ли налоговых льгот?)
Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!
Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru