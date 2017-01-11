Минздрав на конференции «Фармацевтический бизнес в России»

14 февраля на конференции «Фармацевтический бизнес в России» представители Минздрава поделятся самыми последними изменениями, произошедшими в законодательстве в фармацевтической промышленности.

На конференции обсудят вопросы:

Поддержка полного цикла производства лекарственных препаратов.

Как снизить стоимость лекарственных препаратов?

Пилотные проекты Минздрава России.

Перечни лекарственных препаратов.

Регулирование рынка в рамках ЕАЭС.

GMP для иностранных компаний – снова отсрочка? Поправки в 61 ФЗ.

СПИК – инструмент новой промышленной политики по привлечению в Россию компаний? (Меры поддержки для компаний, статус российского товара, достаточно ли налоговых льгот?)

Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!

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Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru