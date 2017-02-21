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Минздрав Московской области планирует создать государственную интернет-аптеку

21.02.2017

В 2017 году в Московской области завершится реализация 7 проектов в сфере лекарственного обеспечения жителей, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«По проекту «Ветеран» до 2 тыс. человек увеличится количество ветеранов, которым адресно доставляются лекарства на дом. 60 государственных аптек будут предоставлять наркотические обезболивающие средства. Проект «Лекарственное обеспечение на селе» предусматривает реализацию льготных лекарственных препаратов в 121 ФАПе Подмосковья. Мы будем модернизировать и складскую лекарственную логистику, внедряя штрих-кодирование препаратов от момента поступления на склад до отпуска пациенту. Проект «Контакт Центр» предполагает создание единой горячей линии Минздрава области куда можно будет обратиться с любым вопросом по медицине. Также в наших планах создание государственной интернет-аптеки и 20-и круглосуточных аптек», - заявил Дмитрий Марков.
«Сегодня в Московской области работает 280 государственных аптек, в каждой из которых предоставляется скидка в 5% по социальной карте жителя Московской области», - сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственное обеспечение
Московская область
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