Минздрав и РСПП будут совместно заботиться о здоровье работающего населения

По данным российских медиков, около 80% работающего населения имеет более одного из таких факторов риска, как избыточное потребление алкоголя, потребление табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на заседании общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Одной из ключевых тем в выступлении министра стало принятие совместных с Российским союзом промышленников и предпринимателей мер по сохранению здоровья работающих граждан.

«Забота о здоровье работающего, любого работника – это не просто формальная обязанность работодателя, это – прочные инвестиции в трудовой ресурс очень высокой экономической отдачи. И это базис для развития любого предприятия. Возврат инвестиций в корпоративные программы по улучшению здоровья работников составляет от 1,5 до 6 долл. США на каждый вложенный доллар в течение 3-6 лет», - отметила в ходе выступления Вероника Скворцова.

По ее словам, важный вклад в эту работу должна внести межведомственная рабочая группа по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения, сформированная в Правительстве РФ.

Министерство здравоохранения РФ и Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» заключили соглашение о взаимодействии. Документ является инструментом информационно-аналитического и организационного взаимодействия, направленного на развитие социального диалога между бизнес-сообществом и органами исполнительной власти.