 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
176

Минздрав и РСПП будут совместно заботиться о здоровье работающего населения

16.03.2017

По данным российских медиков, около 80% работающего населения имеет более одного из таких факторов риска, как избыточное потребление алкоголя, потребление табака, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, выступая на заседании общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». Одной из ключевых тем в выступлении министра стало принятие совместных с Российским союзом промышленников и предпринимателей мер по сохранению здоровья работающих граждан.

«Забота о здоровье работающего, любого работника – это не просто формальная обязанность работодателя, это – прочные инвестиции в трудовой ресурс очень высокой экономической отдачи. И это базис для развития любого предприятия. Возврат инвестиций в корпоративные программы по улучшению здоровья работников составляет от 1,5 до 6 долл. США на каждый вложенный доллар в течение 3-6 лет», - отметила в ходе выступления Вероника Скворцова.

По ее словам, важный вклад в эту работу должна внести межведомственная рабочая группа по разработке системы социально-экономической мотивации граждан и работодателей к сохранению и укреплению здоровья населения, сформированная в Правительстве РФ.

Министерство здравоохранения РФ и Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» заключили соглашение о взаимодействии. Документ является инструментом информационно-аналитического и организационного взаимодействия, направленного на развитие социального диалога между бизнес-сообществом и органами исполнительной власти.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
28.04.2015 ВЦИОМ: В случае болезни за бесплатной помощью в госполиклинику обращаются 46% россиян
23.02.2015 Закон об основах охраны здоровья граждан
04.02.2014 Российскому здравоохранению поставили диагноз
24.04.2013 Минздрав создаст проект дорожной карты межведомственных мероприятий по сохранению и укреплению здоровья россиян
24.04.2013 Правительственная комиссия обсудит вопросы межведомственного взаимодействия в сфере охраны здоровья граждан
Метки
охрана здоровья
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
Фармвестник-ТВ
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
14.03 — 16.03 8 Международная выставка услуг по лечению за рубежом InterMed
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения