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Минздрав и регионы не закупают гомеопатические препараты

14.02.2017

За счет средств бюджетов бюджетной системы РФ должны закупаться исключительно лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). На это было указано регионам при согласовании территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ в связи с поступающими вопросами относительно возможности госзакупок гомеопатических препаратов.

Только препараты из перечня ЖНВЛП входят в клинические рекомендации, разрабатываемые ведущими специалистами-экспертами по всем медицинским профилям.

«Министерство исходит из того, что среди лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также в разрабатываемые министерством во взаимодействии с ведущими специалистами по профилям клинические руководства, гомеопатических препаратов нет», – говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что действующее законодательство предусматривает предъявление единых требований к доказательности исследований безопасности и эффективности в рамках регистрации лекарственных препаратов. Гомеопатические препараты не являются исключением.

«По решению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители академической науки по ряду направлений, практического здравоохранения, а также специалисты в области гомеопатии. Основной задачей рабочей группы станет выработка оптимальных подходов к регулированию оборота гомеопатических препаратов и деятельности специалистов в данной области», – заключают в Минздраве.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
гомеопатия
Минздрав России
Персоны
Скворцова Вероника Игоревна
Министр здравоохранения РФ
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06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Current issue #5, 2017
Больше, чем реабилитация
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