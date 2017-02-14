Минздрав и регионы не закупают гомеопатические препараты

За счет средств бюджетов бюджетной системы РФ должны закупаться исключительно лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). На это было указано регионам при согласовании территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ в связи с поступающими вопросами относительно возможности госзакупок гомеопатических препаратов.

Только препараты из перечня ЖНВЛП входят в клинические рекомендации, разрабатываемые ведущими специалистами-экспертами по всем медицинским профилям.

«Министерство исходит из того, что среди лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, а также в разрабатываемые министерством во взаимодействии с ведущими специалистами по профилям клинические руководства, гомеопатических препаратов нет», – говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что действующее законодательство предусматривает предъявление единых требований к доказательности исследований безопасности и эффективности в рамках регистрации лекарственных препаратов. Гомеопатические препараты не являются исключением.

«По решению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в министерстве будет сформирована рабочая группа, в которую войдут представители академической науки по ряду направлений, практического здравоохранения, а также специалисты в области гомеопатии. Основной задачей рабочей группы станет выработка оптимальных подходов к регулированию оборота гомеопатических препаратов и деятельности специалистов в данной области», – заключают в Минздраве.